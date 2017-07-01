Служитель церкви пошёл в науку

Заведующий кафедрой кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ и дьякон церкви Великомученика Пантелеймона в Удельной (Санкт-Петербург) Сергей Кривовичев избран главой Кольского научного центра Российской академии наук, пишет газета "Известия".



В разговоре с "Известиями" он отметил, что сможет совмещать научную, организационную и церковную деятельность — по его словам, это помогает сохранять равновесие и успешно работать.



"Я не собираюсь снимать священный сан: за десять лет мне это никогда не мешало успешно заниматься наукой и научно-организационной работой. Вс это время я являюсь завкафедрой кристаллографии Санкт-Петербургского госуниверситета, а также работал на самых разных должностях, в том числе президентом Международной минералогической ассоциации", — заключил Сергей Кривовичев.



Он не исключил, что в ближайшие несколько месяцев Кольский научный центр может быть преобразован в Федеральный исследовательский центр путем присоединения других научно-исследовательских институтов.

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