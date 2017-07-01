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Служитель церкви пошёл в науку


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Сегодня, 17:57
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Заведующий кафедрой кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ и дьякон церкви Великомученика Пантелеймона в Удельной (Санкт-Петербург) Сергей Кривовичев избран главой Кольского научного центра Российской академии наук, пишет газета "Известия".

В разговоре с "Известиями" он отметил, что сможет совмещать научную, организационную и церковную деятельность — по его словам, это помогает сохранять равновесие и успешно работать.

"Я не собираюсь снимать священный сан: за десять лет мне это никогда не мешало успешно заниматься наукой и научно-организационной работой. Вс это время я являюсь завкафедрой кристаллографии Санкт-Петербургского госуниверситета, а также работал на самых разных должностях, в том числе президентом Международной минералогической ассоциации", — заключил Сергей Кривовичев.

Он не исключил, что в ближайшие несколько месяцев Кольский научный центр может быть преобразован в Федеральный исследовательский центр путем присоединения других научно-исследовательских институтов.
Подробнее: http://irkutskmedia.ru/news/605018/
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