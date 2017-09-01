В «Ангаре» - новый директор

Новый директор пришел в большой спорт с производства. Последнее место его работы – исполнительный директор группы компаний «Ангарский гипс». У Плехова два высших образования - ангарский филиал Иркутского политехнического института и Сибирская государственная академия физической культуры. По информации Светланы БАЖАНОВОЙ, начальника отдела управления по физической культуре и спорту администрации АГО, Плехов – кмс по нескольким видам спорта. Кроме того, Валерий Владимирович - тренер высшей категории по пожарно-прикладному спорту, в 1999 году получил грант администрации Иркутской области, на который открыл в Ангарске клуб «Юный брандмейстер» (82 квартал).У Надежды Ивановны Сизых в этом году внук пошел в первый класс, заняться есть чем, но ведь бывших спортсменов не бывает. С 1980 года она вела на стадионе группу «Здоровье» для ветеранов и надеется, что это здоровье останется с ней.