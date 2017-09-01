.
,

В «Ангаре» - новый директор


0

Сегодня, 10:55
 Количество просмотров: 47
    

В «Ангаре» - новый директор
Новый директор большую часть жизни провёл не на стадионе, а на производстве.

С августа директором ДЮСШОР «Ангара» работает 52-летний Валерий ПЛЕХОВ. Он сменил на этом посту 66-летнюю Надежду СИЗЫХ, которая была директором школы с 2004 года, а вообще отработала в спорткомплексе 39 лет!

Новый директор пришел в большой спорт с производства. Последнее место его работы – исполнительный директор группы компаний «Ангарский гипс». У Плехова два высших образования - ангарский филиал Иркутского политехнического института и Сибирская государственная академия физической культуры. По информации Светланы БАЖАНОВОЙ, начальника отдела управления по физической культуре и спорту администрации АГО, Плехов – кмс по нескольким видам спорта. Кроме того, Валерий Владимирович - тренер высшей категории по пожарно-прикладному спорту, в 1999 году получил грант администрации Иркутской области, на который открыл в Ангарске клуб «Юный брандмейстер» (82 квартал).

У Надежды Ивановны Сизых в этом году внук пошел в первый класс, заняться есть чем, но ведь бывших спортсменов не бывает. С 1980 года она вела на стадионе группу «Здоровье» для ветеранов и надеется, что это здоровье останется с ней.

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Незнакомый «Ермак»
Более 1200 жителей Приангарья подали заявки на участие в «Кроссе Нации»
Ноги не главное
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Ангарчанин перечислил аферистам более 5 тысяч рублей за выдачу «кредита»
По грибы
Украл стиральную машину
Все новости категории

Общество
«Выплачь всё, что накопилось»
НЕУДАЧИН - депутат в Усолье
ХОМИЧ - глава Куйтуна
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Сентябрь 2017 (141)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru