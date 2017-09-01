Место главного свободно

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Напомним: Владимир Николаевич – иркутянин, кандидат медицинских наук, был назначен на должность весной 2016 года. До этого работал доцентом кафедры психиатрии и медицинской психологии ИГМУ, заместителем декана лечебного факультета по воспитательной работе ИГМУ. Он признался нашей газете, что стало причиной его ухода:- Я всегда считал, что главный врач – это уважаемый человек. Однако столкнулся с тем, что он является мальчиком для битья. Знает он о том, что делают за спиной его подчиненные или нет, виноват всегда он. Родственники пациентов позволяют себе врываться в кабинет без приглашения: требуют, кричат без объяснения причины, жалуются по малейшему поводу. Прокуратура и УБЭП пытаются в чем-то подловить. Нет не только ощущения защищенности, но и денежной мотивации. Мои заместители получали за работу больше. Я еще весной, когда закончился срок контракта, не хотел его продлевать. Специалисты Министерства здравоохранения уговорили остаться. Решение об уходе не спонтанное, а обдуманное.