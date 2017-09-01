Директор стадиона

В МАУ «Ангара» новый директор. С 6 сентября им стал 32-летний Максим Маратович ПОНЯТОВСКИЙ. Сын советника мэра АГО Евгении ПОНЯТОВСКОЙ и бывшего замначальника соцзащиты Марата ПОНЯТОВСКОГО.Максим Маратович сменил на этом посту Вячеслава КОБЗАРЯ, который отработал в МАУ «Ангара» шесть лет, из них 2,5 года исполнял обязанности директора. С назначением Понятовского Кобзарь сразу уволился.У нового директора высшее юридическое образование, окончил Иркутский государственный технический университет. До вступления в эту должность Максим Маратович работал сначала мастером монтажного участка в «Элит-Лайн», а затем был директором многострадального МУП «Благоустройство», а затем председателем ликвидационной комиссии этого предприятия. Женат, воспитывает дочь 4 лет.МАУ «Ангара» это не только стадион. В ведение предприятия переданы спортивные объекты по всему городу: спортивные площадки в Мегете, Китое, 29 мрн, две в 15 мрн, 107 кв-ле, 18 мрн, 13 мрн, 8 мрн, 19 мрн, спортзал в Одинске, три корта – два в Мегете, один в Китое, два зала спортивной адаптивной физкультуры - в 85 кв-ле и в 7а мрн. Мы спросили Максима Маратовича, как жители могут сообщать в МАУ «Ангара» о проблемах на площадках, но он пояснил нашей газете, что этот механизм пока не отработан. Пока новый директор рекомендует о беспорядках сообщать в свою управляющую компанию, а уж они выйдут на МАУ «Ангара».