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Ветераны не стареют!


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Сегодня, 11:24
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В Совете ветеранов органов внутренних дел Ангарска появился новый председатель. Им стал 78-летний ветеран МВД Владимир Николаевич КОЛЧАНОВ.

Четверть века председателем совета был Евгений БОРМАШЕНКО, но в августе он скоропостижно скончался. Месяц было непонятно, кто станет новым председателем, и, наконец, общим голосованием выбрали Владимира Николаевича. Наша газета не раз писала о его службе. В городе он остался, отслужив здесь в стройбате. Затем его кожаную куртку ГАИ можно было часто видеть на дорогах города. Потом были другие посты и должности, и вот еще одна.
- Я отлично понимаю, что людям моего возраста трудно порой понять, как надо выстраивать работу сейчас. Но я не желаю, чтобы нас считали командой стариков! – говорит Владимир Николаевич.

Поэтому на выборном заседании совет был обновлен. Среди новичков можно отметить известную в городе Евгению ДАВЫДОВУ, бывшего пресс-секретаря УВД. В совете она тоже будет заведовать связью со СМИ.

Игорь КАРИН
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