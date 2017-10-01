В «Перспективе» новый директор

С 23 октября к обязанностям директора детско-юношеского центра «Перспектива» приступил 35-летний Андрей ДЕНИСОВ. Прежний руководитель Раиса СЕЛИВАНОВА ушла с должности в июле этого года. Она возглавляла учреждение 23 года и ещё два года работала заместителем руководителя.



Андрей Денисов знаком ангарчанам, по крайней мере, молодым. С 2005 по 2010 г. он работал технологом в цехе «Специальное конструкторское технологическое бюро» ОАО «АЭХК». С 2007 года был председателем молодежного парламента города Ангарска. При его непосредственном участии на территории Ангарска были реализованы проекты: «Молодежные строительные отряды», «Аллея почетных граждан г. Ангарска», «Формула успеха», «Строительство жилья для молодежи», «Знамя Победы», «Знамя Мира». В 2010-2013 гг. был избран депутатом молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области, где являлся председателем комиссии по развитию молодежного парламентаризма. С 2010 по 2013 г. – член молодежного парламента при Государственной Думе Федерального собрания РФ от Иркутской области. С 2013 года и по сегодняшний день - заместитель председателя Думы муниципального образования Оса на неосвобожденной основе. В 2011-2012 гг. был депутатом Думы города Ангарска.



Он знает, как работать с молодежью. Удастся ли ему работа с детьми? Ведь ДЮЦ «Перспектива» - это сеть из 17 клубов по месту жительства, в которых занимаются более 1300 ребятишек. Скоро узнаем.



Мария СУХАНОВА