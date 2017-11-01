Прошедший месяц не принёс рынку труда особых потрясений и перемен. Как и прежде, некоторым профессионалам довольно легко найти вакансию. Другим, чаще всего узким специалистам «сложных» областей, трудно подобрать подходящее место. GorodRabot.ru
поделился статистикой и назвал самые популярные профессии на ангарском рынке занятости.
Прямо сейчас в Ангарске 1500 вакансий.
85% предложений - для претендентов, готовых к полноценному рабочему дню, почти 11% допускают частичную занятость, 4% - для вахтовиков.
Самые востребованные специалисты - традиционно «продажники», на них приходится 17% предложений. Особенно популярны магазинные консультанты и управляющие, больше всего возможностей у знатоков модных тенденций и бытовой техники. Средняя зарплата в сфере около 22,5 тыс. руб., но бонусы и проценты с продаж могут существенно изменить ситуацию.
Почти столько же предложений для рабочего персонала. Особенно востребованы квалифицированные рабочие: электромонтёры, кабельщики, слесари, сварщики. Заметно меньше вакансий для грузчиков и комплектовщиков. Средняя зарплата в области приближается к 27,9 тыс. руб.
Около 11% вакансий в области производства, самые активные сферы - пищевая и мебельная промышленность, металлургия. Особенно часто ищут кондитеров, мастеров участков, инженеров, требуется немало технологов и специалистов по контролю качества. Несколько профессий из этой сферы попали в рейтинг самых высокооплачиваемых, например, инженер ПТО - почти 48,7 тыс. руб. и ведущий инженер - 43,5 тыс. руб.
7% вакансий - в сфере IT. Самые востребованные направления: администрирование баз данных, программирование, электронная коммерция, менеджмент Интернет-магазинов, Интернет-маркетинг.
7% приходится на специалистов транспортной отрасли и логистики. Особенно востребованы водители различных категорий и складские рабочие, чуть меньше предложений для железнодорожников. В этой сфере также немало высокооплачиваемых вакансий, что зачастую объясняется сложным графиком и/или вахтовым методом. Среди самых денежных профессий водитель такси, по заверениям работодателей, здесь можно получить в среднем 66,5 тыс. руб., машинист экскаватора - 57,1 тыс. руб., машинист крана - почти 37,6 тыс. руб.