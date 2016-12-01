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100 Дедов Морозов


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Вчера, 12:26
 Количество просмотров: 104
    

100 Дедов Морозов
Участие в марше приняли более ста человек, в основном работники образовательных учреждений.
Фото Николая СТЕРНИНА


Именно столько, а может, и больше было участников традиционного марша Дедов Морозов, который прошёл в субботу, 17 декабря. Вернее сказать, в марше участвовали разные персонажи: Снегурочки, клоуны, нечисть лесная. Но Дедов было больше всех.

Сбор участников парада был назначен на 14.00, то есть за час до начала мероприятия. И не просто, чтобы все успели зарегистрироваться. Ведь чтобы стать главным новогодним персонажем, мало надеть красный халат и бороду. Надо уметь главное: играть с детьми. Это умение и пытались продемонстрировать некоторые Деды с помощниками. Тем более что просто стоять и ждать было довольно холодно.

Марш прошёл по улице Социалистической, от «Современника» до «Фестиваля», где прошло дефиле. Тем, кто не успел замёрзнуть, было весело.

Анастасия КУРМАЗОВА
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