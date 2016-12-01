100 Дедов Морозов

Участие в марше приняли более ста человек, в основном работники образовательных учреждений.

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА

Сбор участников парада был назначен на 14.00, то есть за час до начала мероприятия. И не просто, чтобы все успели зарегистрироваться. Ведь чтобы стать главным новогодним персонажем, мало надеть красный халат и бороду. Надо уметь главное: играть с детьми. Это умение и пытались продемонстрировать некоторые Деды с помощниками. Тем более что просто стоять и ждать было довольно холодно.Марш прошёл по улице Социалистической, от «Современника» до «Фестиваля», где прошло дефиле. Тем, кто не успел замёрзнуть, было весело.