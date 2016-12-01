Опасные горки

Скатиться с этой горки можно по-разному: либо останешься целым, либо врежешься в оставшийся на месте ледяной блок, либо свалишься на землю.

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

И теперь дети рискуют на полпути упасть на землю, потому как ледяные блоки, которые стояли по бортам горки и защищали детей от падения, теперь лежат рядом.Что это – результат вандализма или некачественно выполненных работ, непонятно. В отделе по благоустройству управления ЖКХ администрации АГО нам пояснили, что пока не знают, будут ли они ремонтировать горку. Дело в том, что деньги в бюджете были заложены только на установку и демонтаж сооружений. Обслуживание не предполагалось.