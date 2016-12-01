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Опасные горки


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Вчера, 13:13
 Количество просмотров: 112
    

Опасные горки
Скатиться с этой горки можно по-разному: либо останешься целым, либо врежешься в оставшийся на месте ледяной блок, либо свалишься на землю.
Фото Николая СТЕРНИНА


Недолго простояли ледовые городки в целости и сохранности. У горки на главной площади города уже часть бортика отвалилась.

И теперь дети рискуют на полпути упасть на землю, потому как ледяные блоки, которые стояли по бортам горки и защищали детей от падения, теперь лежат рядом.

Что это – результат вандализма или некачественно выполненных работ, непонятно. В отделе по благоустройству управления ЖКХ администрации АГО нам пояснили, что пока не знают, будут ли они ремонтировать горку. Дело в том, что деньги в бюджете были заложены только на установку и демонтаж сооружений. Обслуживание не предполагалось.

Ольга КНЯЗЕВА
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