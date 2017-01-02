«Мирамакс» закрыт

Одним кинотеатром в Ангарске стало меньше.

Фото Николая СТЕРНИНА



Оксана ТИХАЯ

Как рассказали нашей газете его бывшие сотрудники, здание законсервировано на неопределенный срок. Продать его пока не удалось. Все работники уволены по статье «ликвидация предприятия», задолженностей по зарплате нет. К сожалению, это на сегодняшний день вся информация. Руководство, которое за последнее время не раз менялось, находится в Иркутске.Работники магазина «ЗОО-дисконт», расположенного в этом же здании, рассказали, что в последние дни декабря тут активно вывозилось оборудование, экраны. Этому магазину, как и кафе, не грозит участь расторжения договоров аренды. Они останутся на своих местах, так как находятся в помещениях, пристроенных к основному зданию кинотеатра, и собственник там другой.