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Снег на голову


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Вчера, 17:21
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Снег на голову

22 квартал, дом № 38. Это не уникальное явление и даже не самые большие сосульки, которые можно найти на домах в старой части города.

Фото сделано буквально через неделю после совещания, на котором мэр АГО Сергей ПЕТРОВ и начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина ШУНОВА настоятельно требовали от жилищников очистить крыши от снега. Грозились проверками и санкциями. Говорили, что никакие оправдания не могут объяснить такого халатного отношения к работе.

Однако говорить и делать – это разные вещи. Снег с крыш в некоторых районах города не убирают, и дома представляют собой опасные для жизни граждан объекты.

Будьте очень осторожны и смотрите не только под ноги, но и вверх.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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