Снег на голову

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Фото сделано буквально через неделю после совещания, на котором мэр АГО Сергей ПЕТРОВ и начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина ШУНОВА настоятельно требовали от жилищников очистить крыши от снега. Грозились проверками и санкциями. Говорили, что никакие оправдания не могут объяснить такого халатного отношения к работе.Однако говорить и делать – это разные вещи. Снег с крыш в некоторых районах города не убирают, и дома представляют собой опасные для жизни граждан объекты.Будьте очень осторожны и смотрите не только под ноги, но и вверх.