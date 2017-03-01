Окунь в минуту

За три часа ангарчанин поймал 170 рыб



Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото автора

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8-950-134-77-30

Соревнования по подледному лову электролизники проводят 18-й раз. Порыбачить на Байкале приехали москвичи из компании «Росатом» и их коллеги из Франции и Армении. На лед в Малом море, между деревней Сарма и островами Тайнак, вышло 150 рыбаков.Переходящий кубок достался цеху РИУ, за который выступал Алексей Миронов. Мужчина признался нашей газете: