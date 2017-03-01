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Окунь в минуту


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Вчера, 12:23
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За три часа ангарчанин поймал 170 рыб

Окунь в минуту
Алексей МИРОНОВ – электромонтер цеха разделения изотопов урана АЭХК, 18 марта за 180 минут поймал 170 окуней и стал чемпионом открытого первенства АЭХК на кубок А.Е.Лебедева (бывшего директора международного центра по обогащению урана). Его улов превысил 11 килограммов.

Соревнования по подледному лову электролизники проводят 18-й раз. Порыбачить на Байкале приехали москвичи из компании «Росатом» и их коллеги из Франции и Армении. На лед в Малом море, между деревней Сарма и островами Тайнак, вышло 150 рыбаков.

Переходящий кубок достался цеху РИУ, за который выступал Алексей Миронов. Мужчина признался нашей газете:- Ловил, как положено на соревнованиях, на одну мормышку и два крючка, на которые насаживал мотыля и опарыша. В лунке прикармливал бормышем (маленький байкальский рачок-эндемик).


Галина ЛЕМЗЯКОВА,
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