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Сердце починили


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Вчера, 23:33
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23 марта в БСМП после ремонта торжественно открыли оперблок хирургического отделения. Для травмоцентра второго уровня, в который привозят всех пострадавших в ДТП и где ежедневно проводят свыше 10 операций, - это событие.

Сердце починили
В БСМП проводится свыше 4,5 тысячи операций в год.
Фото Николая СТЕРНИНА


Всего в БСМП 8 операционных. Все находятся на разных этажах и в разных отделениях. Закрытие сразу трех специализированных помещений привело к очереди на плановые операции. Главный врач БСМП Борис БАСМАНОВ рассказал нашей газете:

- 10 января в одной из операционных произошла аварийная ситуация. Во время ее устранения вылезла еще одна проблема. В результате все вылилось в большой ремонт. Длился он полтора месяца. Делали его собственными силами. Из средств больницы выделили 300 тысяч рублей на материалы. Оперблок – это сердце больницы. Святая святых, которая содержится в стерильной чистоте. Посторонние сюда не допускаются. Сегодня для ангарских журналистов сделали исключение.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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