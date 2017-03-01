И тебя вылечат

Городская больница № 1 в Мегете запустила проект Stop сancer - «Остановим рак!». Пройти профилактический осмотр терапевта жители поселка теперь могут рядом со своим домом, в специально оборудованном автомобиле.
Сотрудники мегетского поликлинического отделения (врач-терапевт и медицинская сестра) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 12 часов, приезжают в разные районы поселка. Любой желающий с паспортом и полисом ОМС может проконсультироваться с врачом, измерить артериальное давление, сдать анализ крови, в том числе и на онкомаркеры, сахар, холестерин, рассчитать индекс массы тела, а также получить направления на флюорографию, маммографию.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото предоставлено городской больницей № 1
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