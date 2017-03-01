И тебя вылечат

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото предоставлено городской больницей № 1

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Сотрудники мегетского поликлинического отделения (врач-терапевт и медицинская сестра) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 12 часов, приезжают в разные районы поселка. Любой желающий с паспортом и полисом ОМС может проконсультироваться с врачом, измерить артериальное давление, сдать анализ крови, в том числе и на онкомаркеры, сахар, холестерин, рассчитать индекс массы тела, а также получить направления на флюорографию, маммографию.