Не плачь, хозяйка!



Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

Покупатели заметили это сразу. Дети говорят:. Вот так, хоть штуку смешного лука, да купят.Продавец со стажем (Теслева работает в «Элладе» с 1997 года), Галина знает, что далеко не со всеми продуктами питания такие шутки пройдут. Однако на качестве и потребительских свойствах лука такое творчество никак не отражается: очистил от шелухи, и порядок. А еще как-то Галина завернула вилок капусты в тонкий полиэтиленовый пакет, прикрепила сверху бантик и тоже нарисовала глаза. Такая синьора Капуста тоже долго не простояла.