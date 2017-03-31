Не плачь, хозяйка!

Правда же, так и тянет улыбнуться, глядя на этих Чиполлино? Галина ТЕСЛЕВА, продавщица с фантазией, работает в магазине «Эллада» в 13-м микрорайоне: «Однажды, когда не было покупателей, я раскрасила фломастером головку лука и поставила среди обычных луковиц».
Покупатели заметили это сразу. Дети говорят: «Мам, купи мне «это», с глазами». - «Да это же обычный лук!» - «Всё равно купи»
. Вот так, хоть штуку смешного лука, да купят.
Продавец со стажем (Теслева работает в «Элладе» с 1997 года), Галина знает, что далеко не со всеми продуктами питания такие шутки пройдут. Однако на качестве и потребительских свойствах лука такое творчество никак не отражается: очистил от шелухи, и порядок. А еще как-то Галина завернула вилок капусты в тонкий полиэтиленовый пакет, прикрепила сверху бантик и тоже нарисовала глаза. Такая синьора Капуста тоже долго не простояла.
Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА