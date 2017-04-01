В последнее время, глядя на ценники, люди обычно плачут. Чаще ругаются. Однако случается, когда глядишь на ценник, и берет смех.
Поскольку со смехом у нас сейчас в городе не очень, мы такие случаи в редакции специально собираем, солим, закатываем по банкам и прячем на черный день. Смех, говорят, лучшее лекарство. Ну вот, сэкономим на лечении.
Русский язык в изложении выходцев из бывших союзных республик как шифровка для шпиона, поймут только свои. И если бы не сам продукт, то вряд ли бы мы догадались, что «орехис кишины» - это арахис очищенный.
Правда, теперь и русский язык все чаще похож на “олбанский”. В жизни им пользуются те, кто живет в компьютере или общается смс. То есть те, кто молод и будет жить завтра, без нас. А если таблетки помогут? Вдруг задержимся? Заживемся? Как разговаривать будем, чтобы они нас поняли?
Зося БЕЛКИНА,
фото Николая СТЕРНИНА
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