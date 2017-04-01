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«Я не подлец, я просто человек»


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Вчера, 15:41
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«Я не подлец, я просто человек»
В среду, 12 апреля, народный театр «Чудак» из ДК «Нефтехимик» показал зрителю премьеру по пьесе режиссёра, сценариста Никиты ВОРОНОВА «Страсти по Торчалову».

Пьеса написана 20 лет назад, но поднятые в ней проблемы актуальны и в наши дни.

- Ничего не изменилось из описанного, - прокомментировал нашей газете режиссёр театра «Чудак» Александр ГОВОРИН. - Это признак хорошей литературы.

Для тех, кто не попал на премьеру, спектакль повторят в мае. Следите за афишей. Иначе есть опасность, что так и не разберётесь, ради чего стоит дышать, почему любви всегда надо говорить «да», всегда ли безгрешен самый тихий и добрый человек, где настоящий ад. Потому что никто не может быть уверен в том, где голова, а где ноги.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Вячеслава ПРОШИНА
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