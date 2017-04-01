«Я не подлец, я просто человек»

В среду, 12 апреля, народный театр «Чудак» из ДК «Нефтехимик» показал зрителю премьеру по пьесе режиссёра, сценариста Никиты ВОРОНОВА «Страсти по Торчалову».
Пьеса написана 20 лет назад, но поднятые в ней проблемы актуальны и в наши дни.
- Ничего не изменилось из описанного, -
прокомментировал нашей газете режиссёр театра «Чудак» Александр ГОВОРИН. - Это признак хорошей литературы.
Для тех, кто не попал на премьеру, спектакль повторят в мае. Следите за афишей. Иначе есть опасность, что так и не разберётесь, ради чего стоит дышать, почему любви всегда надо говорить «да», всегда ли безгрешен самый тихий и добрый человек, где настоящий ад. Потому что никто не может быть уверен в том, где голова, а где ноги.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Вячеслава ПРОШИНА