«Я не подлец, я просто человек»

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Вячеслава ПРОШИНА

Пьеса написана 20 лет назад, но поднятые в ней проблемы актуальны и в наши дни.прокомментировал нашей газете режиссёр театра «Чудак» Александр ГОВОРИН. -Для тех, кто не попал на премьеру, спектакль повторят в мае. Следите за афишей. Иначе есть опасность, что так и не разберётесь, ради чего стоит дышать, почему любви всегда надо говорить «да», всегда ли безгрешен самый тихий и добрый человек, где настоящий ад. Потому что никто не может быть уверен в том, где голова, а где ноги.