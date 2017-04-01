«Десятка» выросла



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото предоставлено

Т.Н. КУЖЕНОВОЙ

…История школы началась 15 августа 1952 года. Молодой первый директор Кирилл Мефодьевич БУДНИК принял ещё не достроенное первое здание школы в 60 квартале и набрал первый коллектив.С 1964 года в школе были открыты математические классы благодаря учителю математики Игорю Дмитриевичу СТЕПАНОВУ и легендарной Тамаре Михайловне НОСОЧЕНКО, которая 46 лет работала в «десятке» и дольше всех директоров возглавляла её, – 19 лет.С тех пор в народном сознании «десятка» существует как математическая школа, хотя официально она носит звание школы с углубленным изучением отдельных предметов. Школа много лет занимает в городе лидирующие позиции, формируя не только лучших выпускников страны, но и самые высокие цены на квартиры прилегающей к ней территории.Лучшим подарком к юбилею школы № 10 стало официальное объявление со сцены заммэра АГО Марины САСИНОЙ, что здание бывшего училища № 8 на улице Ленина, пустующее несколько лет, будет передано школе № 10.