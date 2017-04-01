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«Десятка» выросла


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«Десятка» выросла
В четверг, 20 апреля, школа № 10 отметила свой 65-летний юбилей в ДК «Нефтехимик». Жители центральной части города в этот день могли наблюдать, как бесконечные потоки детей тянулись в ДК. В этот день были отменены уроки, и более 820 учеников школы вместе с педагогами и родителями приняли участие в юбилейном концерте. Зал с балконом был полон.

…История школы началась 15 августа 1952 года. Молодой первый директор Кирилл Мефодьевич БУДНИК принял ещё не достроенное первое здание школы в 60 квартале и набрал первый коллектив.

С 1964 года в школе были открыты математические классы благодаря учителю математики Игорю Дмитриевичу СТЕПАНОВУ и легендарной Тамаре Михайловне НОСОЧЕНКО, которая 46 лет работала в «десятке» и дольше всех директоров возглавляла её, – 19 лет.

С тех пор в народном сознании «десятка» существует как математическая школа, хотя официально она носит звание школы с углубленным изучением отдельных предметов. Школа много лет занимает в городе лидирующие позиции, формируя не только лучших выпускников страны, но и самые высокие цены на квартиры прилегающей к ней территории.

Лучшим подарком к юбилею школы № 10 стало официальное объявление со сцены заммэра АГО Марины САСИНОЙ, что здание бывшего училища № 8 на улице Ленина, пустующее несколько лет, будет передано школе № 10.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото предоставлено
Т.Н. КУЖЕНОВОЙ
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