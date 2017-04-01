Не вывозят

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Обслуживают этот двор сразу две управляющие компании - «Ангарский управдом» и ЖЭУ № 6. Поэтому на вывоз мусора составлен график. Первые восемь дней в месяце баки очищает ЖЭУ №6 (поскольку из всего двора обслуживает только два дома), в остальное время – «Ангарский управдом». Сейчас очередь второй компании.- рассказывают местные жители.Это, кстати, действительно так. Дозвониться ни до специалистов, ни до директора «Ангарского управдома» Светланы СЕМЁНОВОЙ не смогли и мы. Не могут этого сделать и представители ЖЭУ № 6, чтобы хоть как-то повлиять на коллег.