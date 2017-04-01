Не вывозят

Этот снимок сделан в понедельник, 24 апреля, во дворе дома №15 квартала 55. С тех пор, говорят местные жители, ситуация стала только хуже. Мусор отсюда не вывозится уже больше недели. А новые мешки появляются каждый день - мусорная стоянка рассчитана на девять домов.
Обслуживают этот двор сразу две управляющие компании - «Ангарский управдом» и ЖЭУ № 6. Поэтому на вывоз мусора составлен график. Первые восемь дней в месяце баки очищает ЖЭУ №6 (поскольку из всего двора обслуживает только два дома), в остальное время – «Ангарский управдом». Сейчас очередь второй компании. - У «Ангарского управдома» постоянные проблемы с вывозом мусора. То машины нет, то дворника, то ещё что-нибудь,
- рассказывают местные жители. - Но такого безобразия ещё не было. И главное – дозвониться до управляющей компании мы не можем, там просто не берут трубку!
Это, кстати, действительно так. Дозвониться ни до специалистов, ни до директора «Ангарского управдома» Светланы СЕМЁНОВОЙ не смогли и мы. Не могут этого сделать и представители ЖЭУ № 6, чтобы хоть как-то повлиять на коллег.
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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