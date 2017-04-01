Лучше бы не трогали!

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Дело в том, что улица проходит между 17 и 17А микрорайонами. Местность там очень болотистая. Именно поэтому тротуар был положен на толстые бетонные плиты. Сделано это было давно, и обычно такая конструкция стоит десятилетиями. Так бы оно и было, если бы сейчас всё это не разломали и не сняли подчистую до самой земли. Неравнодушные граждане уже успели подойти к рабочим и спросить, как будет укладываться новый асфальт. И получили ответ: как обычно, то есть на гравийную подушку. Из чего следует, что через пару лет ремонт можно будет начинать сначала.Возможно, пока ещё не поздно переиначить проект ремонта этой улицы с учётом особенностей. Иначе бюджетные деньги будут потрачены впустую.