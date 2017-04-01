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Лучше бы не трогали!


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Сегодня, 04:20
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Лучше бы не трогали!

Начался ремонт улицы 40 лет Победы. По плану там замена асфальта большими картами, замена бордюрного камня и ремонт тротуаров. Звучит просто прекрасно, однако в реальности местные жители пришли в ужас от производимых работ.

Дело в том, что улица проходит между 17 и 17А микрорайонами. Местность там очень болотистая. Именно поэтому тротуар был положен на толстые бетонные плиты. Сделано это было давно, и обычно такая конструкция стоит десятилетиями. Так бы оно и было, если бы сейчас всё это не разломали и не сняли подчистую до самой земли. Неравнодушные граждане уже успели подойти к рабочим и спросить, как будет укладываться новый асфальт. И получили ответ: как обычно, то есть на гравийную подушку. Из чего следует, что через пару лет ремонт можно будет начинать сначала.

Возможно, пока ещё не поздно переиначить проект ремонта этой улицы с учётом особенностей. Иначе бюджетные деньги будут потрачены впустую.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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