Виктория Костина,

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Эта фотография сделана до Дня Победы. Еще недавно в парке ДК «Нефтехимик» эти прочные кованые торшеры-кашпо были в целости и сохранности. Один из подцветочников, правда, уже заметно торчал в сторону: к нему явно приложили грубую физическую силу. Устанавливая эти конструкции, которые в летние месяцы так украшают город каскадами свисающих петуний, администрация не зря называла их антивандальными. И вот… Благополучно простояв не один год, нынче они пали. Кому и зачем понадобилось ломать подцветочник из крепкой негнущейся стали? Ну явно же не пенсионерам и родителям с детьми.