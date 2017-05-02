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Груши переехали на аллею Любви


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Сегодня, 17:43
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Груши переехали на аллею Любви

Бдительные ангарчане оборвали все телефоны в редакции, когда груши на проспекте К. Маркса, только-только набравшие цвет, начали выкапывать и куда-то везти. В лучших традициях нашего города никакой информации о начале реконструкции части проспекта от «Победы» до площади Ленина в виде информационного стенда ангарчанам увидеть не довелось.

Начальник отдела благоустройства управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО Кристина КАЗАНКОВА объяснила нашей газете: деревья не выкорчевывают, а бережно выкапывают, чтобы посадить на новом месте, у забора стадиона «Ангара», со стороны аллеи Любви, закрыв серый забор.

Из разговора с работниками «Флер-Фито», которые ведут работы по муниципальному контракту, мы узнали, что переселению подлежат около 45 груш.

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА

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