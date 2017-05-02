Клятва Ильича, или Почему галстук снова в моде

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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На площади собрались, казалось, все дети города школьного возраста. Наконец-то, им посчастливилось узнать, что такое парад.Мероприятие началось с марша и построения всех школ города. Лучшие ученики несли школьные знамёна, а диктор зачитывал заслуги каждой школы. Просто гордость брала – что ни школа, то победитель какого-либо конкурса, медалисты, олимпиадники, волонтёрский отряд, кадетский класс… Лучшие ученики города вшестером торжественно вынесли на площадь флаг России. Зазвучал гимн. Если взрослым включают один куплет, то дети выслушали его весь. Они мужественно и почтенно выстояли.