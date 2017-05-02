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Клятва Ильича, или Почему галстук снова в моде


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Вчера, 13:44
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Клятва Ильича, или Почему галстук снова в моде

В День пионерии, 19 мая, ангарчанам, проходившим мимо площади Ленина, могло показаться, что они перенеслись в прошлое. Потому что возле памятника Ленину строились дети в красных галстуках и пилотках с горнами и барабанами. Так наш город отмечал 95-летний юбилей Всесоюзной пионерской организации.

На площади собрались, казалось, все дети города школьного возраста. Наконец-то, им посчастливилось узнать, что такое парад.

Мероприятие началось с марша и построения всех школ города. Лучшие ученики несли школьные знамёна, а диктор зачитывал заслуги каждой школы. Просто гордость брала – что ни школа, то победитель какого-либо конкурса, медалисты, олимпиадники, волонтёрский отряд, кадетский класс… Лучшие ученики города вшестером торжественно вынесли на площадь флаг России. Зазвучал гимн. Если взрослым включают один куплет, то дети выслушали его весь. Они мужественно и почтенно выстояли.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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Вчера, 13:48 - ShawnDetly написал(а):
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