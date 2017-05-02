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Установили


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Вчера, 19:14
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Установили

Во вторник, 23 мая, на входе в парк строителей со стороны улицы Чайковского был установлен памятник первостроителям Ангарска.

Памятник монументальный, стоит на высоком постаменте. Вживую каждый из первостроителей отличается от тех фигур, что мы видели в макете. Изменились лица, повороты головы. Последние детали депутаты АГО утверждали на заседании Думы во вторник, когда памятник уже стоял.

Фото сделано в среду, 24 мая, вокруг памятника вовсю идут работы по благоустройству площадки. Пыль, шум, кучи песка, стоит рабочая бытовка. Обещают успеть навести красоту и лоск к празднованию Дня города. Торжественное открытие памятника состоится в субботу, 27 мая, в 11.00.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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