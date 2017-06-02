Молились за город



Ольга КНЯЗЕВА,

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Вот так весело 29 мая за всех нас молились кришнаиты. В течение 3 часов они толпой ходили по улицам города и пели мантры для очищения сознания всего города.Приехали они из Иркутска. Говорят, делают это уже не в первый раз. Подобный молебен проводили зимой.А чтобы молилось ещё веселее, прихватили с собой барабаны и колокольчики – танцевали и приветствовали прохожих «Харе Кришна».Оказывается, у нас в городе это движение неплохо развито. Только вот такие весёлые молебны на улицах проводят редко. А жаль. Может, молились бы за нас почаще, проблем было бы меньше.