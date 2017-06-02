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Мы в тельняшках!


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Сегодня, 16:20
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Мы в тельняшках!

Мы в тельняшках!
Кому в День города было тепло… Главное ведь не погода, а внимание.

Так одевают братьев наших медных вообще-то в Питере и только выпускники военных учебных заведений в день своего выпускного. Не знаем, кто это сделал у нас, в Ангарске, где таких заведений нет, но сделано это своевременно. В День города, в холод, в дождь, в день открытия нового памятника. Чтобы у старших его братьев не возникло синдрома недолюбленных старших детей. Мы вас любим! Мы хотим, чтобы вам было тепло!

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото автора и Марии АВРАМЕНКО
Сегодня, 17:17 - DdteoplTus написал(а):
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