Мы в тельняшках!

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото автора и Марии АВРАМЕНКО

Так одевают братьев наших медных вообще-то в Питере и только выпускники военных учебных заведений в день своего выпускного. Не знаем, кто это сделал у нас, в Ангарске, где таких заведений нет, но сделано это своевременно. В День города, в холод, в дождь, в день открытия нового памятника. Чтобы у старших его братьев не возникло синдрома недолюбленных старших детей. Мы вас любим! Мы хотим, чтобы вам было тепло!