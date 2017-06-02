Пока петух не клюнул

Оксана ТИХАЯ,

фото Сергея РОДНИНА

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Резервуар ёмкостью 60 кубов теперь вкопан по центру садоводства на втором поле на глубину ниже уровня промерзания воды (2,8 метра), чтобы в случае необходимости пожарные бригады смогли заправиться в любое время года. Стоимость работ составила 409 тысяч рублей, включая договор обслуживания. То есть теперь за содержание и эксплуатацию резервуара несут ответственность сами пожарники. И хотя посредством целевого сбора дачники собрали всего четвертую часть нужной суммы, ёмкость уже стоит - подрядчик предоставил рассрочку.- рассказала нашей газете председатель Союза садоводов Надежда ДОБРЯКОВА.