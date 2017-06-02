Туи не выжили

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Читаем в административной газете за октябрь: «Решение о посадке этого декоративного растения в центре города было принято администрацией, тендер на озеленение выиграло томское предприятие ООО «Биоплант». А дальше инженер «Биопланта» рассказывает:На деле деревья медленно, но верно, умирали – стали коричневыми и сухими. На официальном сайте администрация АГО спокойно объясняет, что неприживаемость туй – это гарантийный случай, мол, без ущерба для бюджета подрядчик заменит туи на рябины. А коричневые страшные туи по улице Ворошилова оживут, уверяет подрядчик нашу администрацию (об этом написано в свежем номере административной газеты) и даже срок называет: до конца июня. Более того, те же туи в эти дни высаживают в сквере «Аистёнок», возле перинатального центра!