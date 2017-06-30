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В Мегете строят поликлинику


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Сегодня, 00:08
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В Мегете строят поликлинику
85 миллионов рублей выделено из областного бюджета на реконструкцию помещения и оснащение поликлинического отделения в поселке Мегет.

Новая поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену, будет располагаться в трехэтажном здании на въезде в поселок, по улице Трактовой, которое много лет стояло заброшенным.

- Управление капитального строительства Иркутской области провело все необходимые конкурсные мероприятия, - рассказал нашей газете главный врач городской больницы №1 Иван КРЫВОВЯЗЫЙ. – Подрядчик определен. Работы ведутся. Планируется, что к концу года поликлиническое отделение в Мегете начнет работать в новом помещении.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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