В Мегете строят поликлинику

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Новая поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену, будет располагаться в трехэтажном здании на въезде в поселок, по улице Трактовой, которое много лет стояло заброшенным.- рассказал нашей газете главный врач городской больницы №1 Иван КРЫВОВЯЗЫЙ. –