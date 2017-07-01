

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Напомним, что эти капризные деревья были высажены на разделительные полосы движения по улицам Карла Маркса и Ворошилова в октябре прошлого года. Работами занималось томское предприятие «Биоплант». В начале июня туи на Карла Маркса были признаны погибшими и заменены на рябины. А вот про туи на улице Ворошилова администрация АГО сообщала на своём официальном сайте, что, предположительно, к концу июня они оживут. Уже июль. Увы…Мы прошлись по улице Ворошилова в пятницу, 30 июня, посмотрели на посадки вблизи. Из 26 туй только одна выглядит живой, зелёной. Всё так, как нам просигналили жильцы ближайших кварталов: деревья стояли в сухой, потрескавшейся земле. Жильцы говорят, что не видели полива ни разу. Уж заболевшие-то деревья можно было начать активно спасать и отливать? А не просто ждать.