Мусор переехал



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото предоставлено

Юрием БАРАНОВЫМ

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Причина – постоянные свалки на месте тех площадок, которые расположены вблизи проезжих дорог. К сожалению, пользовались этими контейнерами не только местные жители, но и ещё какие-то личности, которые превращали площадки в настоящие свалки. Самый яркий пример – огромная куча мусора в 91 квартале, под забором детского учреждения, победить которую не удавалось в течение долгого времени.Вроде бы решение было принято логичное: перенести контейнеры, чтобы ограничить к ним проезд. Вглубь двора уже не каждый поедет, да и сваливать свой, «посторонний» мусор на глазах у всего дома уже не так удобно. Однако исполнение несколько подкачало. Жители дома № 13 квартала 91 полны возмущения: новая мусорная площадка теперь переехала на место небольшого парковочного кармана. Двор у этого дома, к сожалению, и так не слишком большой, с одной стороны он ограничен забором детского сада. Проезд узкий. Машины ставить практически негде. Уж если переносить мусорку, то надо заодно и парковку увеличивать, и вообще сначала с жильцами посоветоваться.