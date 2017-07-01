Здравствуй, солнечный удар!

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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резонно спрашивают люди.Об этом мы спросили администрацию, просили встречи с Василиной ШУНОВОЙ, начальником управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи.Александра СЫЧЕВА, сотрудник пресс-службы, ответила, что работа по остановочным павильонам ведется. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО ищет предпринимателей, которым на остановках городского транспорта предоставят землю под торговые павильоны. Обязательное условие: размещение остановочного павильона. Это, считают в администрации, удобно и предпринимателям, и пассажирам. Не спорим, удобно. Когда это есть. А когда на дворе июль, жара, а остановочного павильона нет?