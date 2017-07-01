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Здравствуй, солнечный удар!


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Вчера, 23:56
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Здравствуй, солнечный удар!

В нашу редакцию пришла группа ангарчан, люди пожилого возраста. Все с сумками: приехали с «Сатурна».

- Мы ходили по павильонам, покупали продукты, устали, пришли на автобусную остановку. Думали, что будем ожидать автобус, отдохнем. Но там же негде присесть – одна небольшая лавочка. Всем, кто ждет автобус, приходится стоять под солнцем. Остановочного павильона нет! Куда смотрит администрация? – резонно спрашивают люди.

Об этом мы спросили администрацию, просили встречи с Василиной ШУНОВОЙ, начальником управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи.

Александра СЫЧЕВА, сотрудник пресс-службы, ответила, что работа по остановочным павильонам ведется. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО ищет предпринимателей, которым на остановках городского транспорта предоставят землю под торговые павильоны. Обязательное условие: размещение остановочного павильона. Это, считают в администрации, удобно и предпринимателям, и пассажирам. Не спорим, удобно. Когда это есть. А когда на дворе июль, жара, а остановочного павильона нет?

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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