

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото взято со страницы Андрея МИНДРЮКОВА

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Спортсмены со всей страны и ближнего зарубежья поплывут две дистанции: 1 морскую милю – 1,8 километра вдоль берега, от галечного пляжа в центре Листвянки до мыса Рогатка, и 5 километров - от мыса Рогатка переплывут исток Ангары до порта Байкал и обратно в Листвянку, ориентируясь на Шаман-камень.В среду и четверг инициатор, вдохновитель и главный организатор заплывов Александр БАЗАНОВ из Нижнего Новгорода вместе с другом Андреем МИНДРЮКОВЫМ протестировал обе дистанции. Ребята переплыли исток Ангары в обе стороны, посидели на Шаман-камне и убедились, что течение нормальное, плыть можно. Андрей таким необычным способом отметил свой день рождения. Ему исполнилось 36 лет.