Клубника кончается, грибы пошли



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Итак, литр черники и голубики можно купить за 250 рублей, столько же стоит крупная малина. Чёрная смородина стоит 200 рублей за литр, крыжовник – 150, красная смородина и лесная земляника - по 100 рублей за литр. Говорят, садовой ягоды в этом году немного, всё погорело из-за жары. А вот лесная ягода уродилась.На закуску можно купить подложку с байкальскими лисичками за 100 рублей. Потрясающая ароматная жарёха на ужин обеспечена! Грибники уверяют, что уже появились маслята и даже грузди, однако большого урожая ещё нет, ждём августовских дождей.