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Клубника кончается, грибы пошли


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Вчера, 12:50
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Клубника кончается, грибы пошли

В последние дни стоимость садовой клубники резко возросла. Продавцы объясняют это просто: сезон заканчивается, урожай уже не так обилен. Теперь стоимость литра доходит до 300 рублей, в том числе есть и необычный сорт Чёрный принц насыщенного бордового цвета. Однако высокая цена на королеву ягод это не повод лишать себя летних витаминов. Вовсю пошла лесная ягода!

Итак, литр черники и голубики можно купить за 250 рублей, столько же стоит крупная малина. Чёрная смородина стоит 200 рублей за литр, крыжовник – 150, красная смородина и лесная земляника - по 100 рублей за литр. Говорят, садовой ягоды в этом году немного, всё погорело из-за жары. А вот лесная ягода уродилась.

На закуску можно купить подложку с байкальскими лисичками за 100 рублей. Потрясающая ароматная жарёха на ужин обеспечена! Грибники уверяют, что уже появились маслята и даже грузди, однако большого урожая ещё нет, ждём августовских дождей.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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