В очередь!

По сообщениям очевидцев, в воскресенье, 30 июля, на острове Ольхон скопилась очередь из более чем 700 автомобилей длиной в 4 километра.Автору этого снимка пришлось отстоять в очереди с 8.00 до 22.00. Чудом успели на последний паром.
Причина – поломка нового парома «Семён Батагаев». Людям, торопящимся вернуться после отдыха домой, приходится сутки (!) ждать своей очереди. В социальных сетях уже вовсю обсуждается эта ситуация:
Игорь КОВАЛЬСКИЙ, Facebook: - Вчера мы сколотили дружину из мужчин и женщин из очереди, чтобы лично проверять документы у местных и регулировать очередь. Пришлось перекрыть дорогу, массовые драки, разбитые автомобили. Полиция почему-то принимает сторону местных, никто ничего не регулирует, пока не пойдёшь дежурить на паром группой уставших туристов. Полный хаос.
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Игоря КОВАЛЬСКОГО
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