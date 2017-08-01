Как на море!

Это не Чёрное море. Это Листвянка. Воскресенье, 6 августа. Суровые сибирские отдыхающие купаются в байкальской воде, изумляя многочисленных китайских туристов. Причём купаются не так, как мы обычно привыкли в Славном море – окунулись и выскочили. Нет, с долгими неспешными заплывами. Оказалось, вода тёплая! По ощущениям - как на черноморских курортах. По данным сайта https://pogoda.turtella.ru, нынче вода в Листвянке прогрелась до +18,6 градуса! И сделала Байкал купабельным не только для моржей, но и для обычных людей. Вот что значит жаркое лето!