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За чашкой чая


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За чашкой чая
Президент выпускает мальков омуля.

4 августа в соседнем регионе, Республике Бурятия, побывал президент Российской Федерации Владимир ПУТИН. Он провёл совещание по вопросам экологии озера Байкал, посетил Байкальский биосферный заповедник, где помог выпустить в озеро десятки тысяч мальков омуля, поручил губернатору Иркутской области Сергею ЛЕВЧЕНКО сделать дорогу на острове Ольхон, подчеркнув, что проблема была озвучена два месяца назад во время прямой линии с президентом, а до сих пор не сделаны даже расчёты стоимости работ.

В завершение совещания к президенту обратился глава Черемхова Вадим СЕМЁНОВ, пригласив его на празднование 100-летия города. После мероприятия Путин пригласил Семёнова на личный приём, где угостил чаем из шиповника и обсудил предстоящий праздник, перспективы сборной России по футболу на будущем чемпионате мира.
Кроме того, президент дал поручение оказать помощь всем пострадавшим от пожаров, в результате которых многие жители Бурятии и Иркутской области лишились жилья.

За чашкой чая
Главное, для чего президент посетил Бурятию, – совещание по вопросу экологии озера Байкал.

За чашкой чая
Перед визитом в Бурятию президент рыбачил на горных озёрах в Туве. Поймал 21-килограммовую щуку.

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