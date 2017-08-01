За чашкой чая

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

В завершение совещания к президенту обратился глава Черемхова Вадим СЕМЁНОВ, пригласив его на празднование 100-летия города. После мероприятия Путин пригласил Семёнова на личный приём, где угостил чаем из шиповника и обсудил предстоящий праздник, перспективы сборной России по футболу на будущем чемпионате мира.Кроме того, президент дал поручение оказать помощь всем пострадавшим от пожаров, в результате которых многие жители Бурятии и Иркутской области лишились жилья.