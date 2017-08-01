Почти бассейн

Этот снимок сделали вчера жители 29 микрорайона. Новая спортивная площадка – единственная на несколько домов, тонет после каждого дождя, а также осенью и зимой. Жильцы справедливо полагают, что современному покрытию площадки долго не продержаться. Обидно за бюджетные деньги, которые буквально пущены в лужу.- Не прошло и года, как площадка была установлена,
- пояснила нашей газете председатель совета дома № 9 Светлана ИБРАГИМОВА. - На подобные работы должна быть гарантия, и заказчику, то есть администрации АГО, необходимо потребовать от исполнителя исправить недочёты, положить покрытие так, чтобы на нём не скапливалась вода.
Напомним, что жители этого микрорайона уже поднимали проблему своей спортивной площадки. Вроде бы даже пытались что-то исправить, положили заплатку, но это не помогло.
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото предоставлено
Светланой ИБРАГИМОВОЙ
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