Остался последний Арбат



Виктория КОСТИНА,

фото Николая СТЕРНИНА

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В этот раз в нем приняли участие 65 мастеров и любителей рукоделия и прикладного творчества из Ангарска, Усолья, Шелехова, Иркутска. Это средняя для такого события цифра. Да и покупателей могло быть больше. Многие не смогли прийти из-за осенних работ на дачах и огородах.А посмотреть, как всегда, было на что и на кого. Много знакомых лиц, но новичков почти нет. Наш Арбат давно известен по всей области, и все, кто желает принять в нем участие, уже стали завсегдатаями. Люди не хотят упустить возможность пообщаться с такими же мастерами и еще заработать при этом копеечку. Отсюда трудно уйти с пустыми руками или не загореться чьей-нибудь подсмотренной идеей.