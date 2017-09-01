Остался последний Арбат

2 сентября в городе прошел очередной Ангарский Арбат. На Ангарский Арбат все чаще выходит молодёжь, которая учится зарабатывать на своих увлечениях.
В этот раз в нем приняли участие 65 мастеров и любителей рукоделия и прикладного творчества из Ангарска, Усолья, Шелехова, Иркутска. Это средняя для такого события цифра. Да и покупателей могло быть больше. Многие не смогли прийти из-за осенних работ на дачах и огородах.
А посмотреть, как всегда, было на что и на кого. Много знакомых лиц, но новичков почти нет. Наш Арбат давно известен по всей области, и все, кто желает принять в нем участие, уже стали завсегдатаями. Люди не хотят упустить возможность пообщаться с такими же мастерами и еще заработать при этом копеечку. Отсюда трудно уйти с пустыми руками или не загореться чьей-нибудь подсмотренной идеей.
Виктория КОСТИНА,
фото Николая СТЕРНИНА
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