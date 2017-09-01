... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Этот кадр сделан нашими журналистами в минувшую субботу вечером на станции «Орленок», где в ожидании последней электрички до Черемхова собралось около тысячи туристов. В тот день перед мостом через Олху (кстати, нелишне напомнить: построенном ангарчанами!), открывающим популярный пеший маршрут, утром образовалась настоящая пробка. Рюкзаки, долматины, таксы, термосы, йорки, школьники, пудели, младенцы, два скотч-терьера в клетчатых попонках, влюбленные, семейные, одинокие, пионеры, пенсионеры, 21 хаски!!! – там были все. По перрону ходила шутка: вы не знаете, в городе кто-нибудь остался?Таким образом туристы и им сочувствующие отметили последний день уходящего лета, оказавшийся тихим, солнечным и ясным. Прогулка до знаменитого «Витязя» была радостью, которая доступна всем, у кого есть две ноги и 140 рублей на электричку. День завершился фирменным аттракционом Российских железных дорог. Однако забраться с насыпи в вагон на руках удалось всем, даже потерявшей хозяйку собаке.Хороший был день. Надеемся, что будут и другие.