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Все уехали. Лето тоже


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Вчера, 10:02
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Все уехали. Лето тоже

Этот кадр сделан нашими журналистами в минувшую субботу вечером на станции «Орленок», где в ожидании последней электрички до Черемхова собралось около тысячи туристов. В тот день перед мостом через Олху (кстати, нелишне напомнить: построенном ангарчанами!), открывающим популярный пеший маршрут, утром образовалась настоящая пробка. Рюкзаки, долматины, таксы, термосы, йорки, школьники, пудели, младенцы, два скотч-терьера в клетчатых попонках, влюбленные, семейные, одинокие, пионеры, пенсионеры, 21 хаски!!! – там были все. По перрону ходила шутка: вы не знаете, в городе кто-нибудь остался?
Таким образом туристы и им сочувствующие отметили последний день уходящего лета, оказавшийся тихим, солнечным и ясным. Прогулка до знаменитого «Витязя» была радостью, которая доступна всем, у кого есть две ноги и 140 рублей на электричку. День завершился фирменным аттракционом Российских железных дорог. Однако забраться с насыпи в вагон на руках удалось всем, даже потерявшей хозяйку собаке.
Хороший был день. Надеемся, что будут и другие.

Галина АМЯГА,
фото Анастасии КУРМАЗОВОЙ

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Вчера, 10:44 - sergsvch57 написал(а):
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Почему всё меньше народу ездит на электричке? Редко. Тесно. Дорого.
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