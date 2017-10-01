С берегов Байкала

Рыбкой уже не пахло 30 сентября в Слюдянке, где проходила ярмарка «Сделано на Байкале», организованная школой экологического предпринимательства. Впрочем, и без омуля местным умельцам удалось произвести впечатление на столичных экспертов. Они не скупились на похвалу в адрес мастеров, хотя и высказали ряд дельных замечаний, к которым стоит прислушаться тем, кто мечтает сделать байкальский регион туристической Меккой.- От иркутского аэропорта до Слюдянки такое же расстояние, как от аэропорта до Москвы или Новосибирска, - отметил директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир ВАЙНЕР, - однако турист, сойдя с трапа самолета, не может сразу же ехать на Байкал, потому что до него транспорт из аэропорта не идет. Более того, нет ни баннеров, ни каких-либо указателей, позволяющих понять, как и откуда можно доехать до озера. Сегодня председатель местной Думы с гордостью рассказывал нам, что Иркутскую область нанесли на «Вкусную карту России» с ягодным пирогом и чаем с кедровым молочком. Я прошел по местным заведениям общепита и не нашел в меню ни того, ни другого. Официанты даже не знают, что регион славится этими блюдами. Понимаете? Турист, совершающий гастрономический тур, не получит той еды, которую мечтал отведать. Думаете, после такого обмана он к вам вернется? Нет. Еще и других отговорит ехать.Мы все путешествуем по стране и миру. И основным сувениром, который мы привозим на память о том месте, где побывали, являются фотографии. Здесь недалеко протекает горная река, которая впадает в Байкал. Живописное место. Мне захотелось его запечатлеть на память, но красивый пейзаж испортил холодильник, который валялся в реке. Мой совет: создавайте инфраструктуру и наводите такой порядок, чтобы все вас в пример ставили.Добавим, что про чай с кедровым молочком очень вкусно рассказывали представители слюдянской администрации. Мол, в давние времена семья вечером собиралась в комнате и дружно щелкала кедровые орехи, которые потом перетирали в ступке, чтобы получить полезный напиток. И это молочко гораздо вкуснее того, что продается в аптеке, потому что свежее, натуральное и без консервантов. Попробовать не дали. Ни с чаем, ни без.О том, что же предлагали в качестве местного ноу-хау на ярмарке, читайте в следующем номере газеты.