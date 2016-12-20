Рассмотрен вопрос по переселению граждан из аварийного жилья

– подчеркнул Андрей Чибис.Сергей Серебренников доложил, что в Братске для выполнения программы должно быть расселено 9565 граждан и построено 4168 квартир. Этапы 2013 – 2015 гг. выполнены. По этапу 2015 – 2016 годов необходимо построить и переселить 40,4 тыс. кв. метров жилья. В настоящее время в Братске строятся 42 дома, 12 домов сданы. До конца срока необходимо построить и сдать еще более 90 тыс. кв. метров жилья.Сергей Серебренников объяснил значительное отставание от плановых показателей вступившими с 1 января 2016 года изменениями в градостроительное законодательство, большим количеством малометражных квартир, невозможностью применения типовых проектов.– отметил мэр Братска.Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина почеркнула, что цель программы единая – переселение граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение безопасных условий проживания.Андрей Чибис резюмировал:– подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.