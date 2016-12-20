Рассмотрен вопрос по переселению граждан из аварийного жилья

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис в субботу провел селекторное совещание в Иркутской области. В повестке совещания был рассмотрен вопрос о ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда во исполнение Указа Президента Российской Федерации №600. На обратную связь с заместителем министра минстроя РФ был вызван только мэр г. Братска Сергей Серебренников.– У нас вызывает беспокойство, что прогнозы на выполнение плана расселения аварийного жилищного фонда по Иркутской области – 87 процентов. Особый вопрос по городу Братску. Там необходимо расселить большой объем – более 150 тыс. кв. метров. Я хотел бы, чтобы глава Братска прокомментировал эту ситуацию,
– подчеркнул Андрей Чибис.
Сергей Серебренников доложил, что в Братске для выполнения программы должно быть расселено 9565 граждан и построено 4168 квартир. Этапы 2013 – 2015 гг. выполнены. По этапу 2015 – 2016 годов необходимо построить и переселить 40,4 тыс. кв. метров жилья. В настоящее время в Братске строятся 42 дома, 12 домов сданы. До конца срока необходимо построить и сдать еще более 90 тыс. кв. метров жилья.
– Мы не успеваем по срокам эти дома достроить и сдать до конца 2016 года, и просим Правительство России продлить нам срок реализации этого этапа программы до 1 апреля 2017 года.
Сергей Серебренников объяснил значительное отставание от плановых показателей вступившими с 1 января 2016 года изменениями в градостроительное законодательство, большим количеством малометражных квартир, невозможностью применения типовых проектов.– До 31 декабря 2016 года все муниципальные контракты будут заключены, до 1 апреля 2017 года будет завершен этапа 2015-2016 годов, а до 1 сентября 2017 года завершены все мероприятия в рамках Указа,
– отметил мэр Братска.
Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина почеркнула, что цель программы единая – переселение граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение безопасных условий проживания.– Все механизмы для выполнения Указа Президента России введены. Софинансирование городу Братску за счет областного бюджета снижено очень даже в солидной сумме. Но по этапу 2015 – 2016 годов из 40 тыс. кв. метров законтрактовано всего лишь 27 тыс. кв. метров. А этап 2016 -2017 гг. законтрактован лишь на 32 процента.
Андрей Чибис резюмировал:– Ответственность за выполнение этого Указа Президента и этой программы к сентябрю 2017 года лежит в полном объеме на главе субъекта Российской Федерации. Что касается внутренних вопросов действий главы муниципального образования, который отвечает за эту тему, то здесь ответственность еще жестче,
– подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.irkobl.ru