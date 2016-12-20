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Иркутская область получит из федерального бюджета помощь


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20 декабря 2016
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Иркутская область получит из федерального бюджета помощь


Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 33,5 млрд рублей субсидий между бюджетами субъектов федерации.

Кабмин уже распределил 33,56 млрд рублей, предоставленную из федерального бюджета, между бюджетами 82 субъектов федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов этих субъектов. Иркутская область получит из этой суммы значительную часть 9 миллиардов.

Большую часть этой суммы — 20 млрд рублей — направят на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов на повышение оплаты труда в бюджетной сфере. 3,72 млрд рублей пойдут на компенсацию дополнительных трат консолидированных бюджетов субъектов, связанных с увеличением МРОТ до 7,5 тыс. рублей. 8,09 млрд рублей будет направлено на поддержание устойчивости консолидированных бюджетов регионов в IV квартале текущего года и в будущем 2017 году.



Читайте далее: http://izvestia.ru/news/653051#ixzz4TMvq6Osn
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