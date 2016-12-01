Капитонов освобожден от должности министра

Соответствующий указ. Напомним, Андрей Капитонов был назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта региона в декабре 2015 года.Распоряжением Губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 22 декабря 2016 года на срок до назначения лица, замещающего государственную должность министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, поручено осуществлять полномочия министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской областизаместителю министра – начальнику управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.