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Капитонов освобожден от должности министра


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Сегодня, 10:45
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Капитонов освобожден от должности министра
Полномочия министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрея Капитонова прекращены с 21 декабря 2016 года в связи с истечением их срока.

Соответствующий указ подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Напомним, Андрей Капитонов был назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта региона в декабре 2015 года.

Распоряжением Губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 22 декабря 2016 года на срок до назначения лица, замещающего государственную должность министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, поручено осуществлять полномочия министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергею Малинкину, заместителю министра – начальнику управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

irkobl.ru
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