Капитонов освобожден от должности министра

Полномочия министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрея Капитонова прекращены с 21 декабря 2016 года в связи с истечением их срока.
Соответствующий указ подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
. Напомним, Андрей Капитонов был назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта региона в декабре 2015 года.
Распоряжением Губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 22 декабря 2016 года на срок до назначения лица, замещающего государственную должность министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, поручено осуществлять полномочия министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергею Малинкину,
заместителю министра – начальнику управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.irkobl.ru