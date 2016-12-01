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Омуль запретят вылавивать в течение 3-х лет


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Сегодня, 13:34
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Губернатор Иркутской области С.Левченко обвинил в бездействии депутатов Государственной Думы, комментируя намерение федерального агентства по рыболовству ввести с 2017 года трехлетний запрет на вылов байкальского омуля. Как он заявил 21 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам года, он не может ни поддержать, ни выступить против этого запрета. При этом почему-то накинулся с критикой в адрес депутатов Государственной думы.

По его мнению, нет смысла запрещать вылов омуля при отсутствии референтной оценки численности популяции и на короткий срок в 3 года, поскольку невозможно узнать, способствовал ли запрет росту численности омуля, а на восстановление самой популяции в условиях Байкала необходимо как минимум 7-10 лет. Сергей Левченко считает, что необходимо сначала грамотно посчитать численность популяции и только потом вводить запрет.

В то же время Левченко считает запрет правильным, поскольку существуют различные оценки численности популяции, по которым зафиксировано снижение на 30%.

Также, по мнению, губернатора необходимо заниматься рыборазведением.
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