В ЖКХ новый министр

Сергей ЛЕВЧЕНКО, губернатор Иркутской области, уже подписал соответствующий указ. На пресс-конференции 21 декабря глава региона сообщил, что такое решение было принято в связи с окончанием срока контракта с главой Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья.
Напомним, Андрей Капитонов (ангарчане знают его как экс-мэра Ангарского района Андрея КОЗЛОВА. – Прим. ред.) был назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в декабре 2015 года.
С 22 декабря исполнять полномочия министра ЖКХ поручено Сергею МАЛИНКИНУ, заместителю министра – начальнику управления энергетики и газификации Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Кстати, как заявил на пресс-конференции журналистам губернатор Сергей Левченко, подобная практика совмещения должностей в правительстве региона будет продолжаться. Аналогичным образом работает зампред правительства региона Антон ЛОГАШОВ, который также занимает должность министра экономического развития Иркутской области.
Мария ИЛЬЮШКИНА