В ЖКХ новый министр



Мария ИЛЬЮШКИНА

Напомним, Андрей Капитонов (ангарчане знают его как экс-мэра Ангарского района Андрея КОЗЛОВА. – Прим. ред.) был назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в декабре 2015 года.С 22 декабря исполнять полномочия министра ЖКХ поручено Сергею МАЛИНКИНУ, заместителю министра – начальнику управления энергетики и газификации Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.Кстати, как заявил на пресс-конференции журналистам губернатор Сергей Левченко, подобная практика совмещения должностей в правительстве региона будет продолжаться. Аналогичным образом работает зампред правительства региона Антон ЛОГАШОВ, который также занимает должность министра экономического развития Иркутской области.