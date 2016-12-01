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Создан агропромышленный кластер в Иркутской области


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Сегодня, 11:39
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Создан агропромышленный кластер в Иркутской области

Соглашение о создании агропромышленного кластера в Иркутской области подписано между региональными министерствами экономического развития и сельского хозяйства, Фондом «Центр поддержки предпринимательства», Иркутским государственным университетом им. А.А. Ежевского и агропромышленными предприятиями Приангарья.

- Стратегической целью создания кластера является повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции региона, развитие малого и среднего агробизнеса, выполнение задач по импортозамещению, - отметил заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического развития Антон Логашов. – Также это будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, что является одной из приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года.

В агропромышленный кластер вошли производители молочной, мясной продукции из Иркутска, Ангарска, Хомутово и других муниципалитетов.

Основной целью кластера является осуществление информационного взаимодействия, направленного на повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции Иркутской области, снижение издержек за счет объединения усилий по реализации продукции и развитие возможностей для экспорта.

В перспективе, при определении якорного крупного сельхозпредприятия, участники агропромышленного кластера смогут наладить постоянное сотрудничество по сбыту продукции и снабжению средствами производства, а также развивать региональные бренды и повышать квалификацию кадров.

Подразделение Фонда «Центр поддержки предпринимателей» - Центр кластерного развития - является организацией-координатором для управления агропромышленным кластером наряду с тремя уже существующими кластерами Иркутской области: машиностроительным, фармацевтическим, нефтегазохимическим.

Справка

Агропромышленный кластер - это добровольное и неформальное объединение организаций сельскохозяйственной отрасли, географически сосредоточенных в одном регионе, с целью производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, защиты окружающей среды.

irkobl.ru
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