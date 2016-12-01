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Общий долг регионов превышает 2 трлн рублей, сказал Президент


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Сегодня, 17:36
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Общий долг регионов превышает 2 трлн рублей, сказал Президент

Общий долг российских регионов составляет свыше 2 трлн рублей, заявил Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

«В текущем году 380 с небольшим миллиардов рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы, забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина, которые выдаются на длительный срок под 1%», — сказал президент.

Глава Российского государства также отметил, что только пять регионов превысили допустимый уровень задолженности. «Только пять регионов нарушили этот принцип. Им нужна, конечно, особая поддержка, и они требуют особого внимания», — добавил президент.

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