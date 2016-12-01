Коррупционерам брать взятки все сложнее

Из нормативных актов Правительства Иркутской области и всех муниципалитетов исключают факторы, которые могут дать неблагонадёжным чиновникам возможность брать взятки. О ходе этой работы говорили на заседании комиссии по противодействию коррупции, которое прошло под руководством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко
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Факторами, которыми могут пользоваться коррупционеры, являются несовершенство законодательства и отсутствие сроков рассмотрения документов.
Неблагонадёжные чиновники могут максимально затягивать время рассмотрения заявлений. Также в муниципалитетах проходит проверка и корректировка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления субсидий предпринимателям.
Антикоррупционную экспертизу проводят во всех структурах областного Правительства. Так, например, в министерстве строительства, дорожного хозяйства провели экспертизу 109 нормативных правовых актов, в одном
из документов был выявлен и исключён фактор, который могли бы использовать коррупционеры.
В актах министерства лесного комплекса, определяющих порядок предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, избыточных процедур, усложняющих получение участков, не выявлено. Проведено 52 служебные проверки, их них 45 по фактам нарушения порядка предоставления государственных услуг. К дисциплинарной ответственности привлечно 13
должностных лиц.
Документы граждан, которые хотят получить земельные участки, и уже получили разрешения в муниципалитетах, проверяют в министерстве имущественных отношений. По 57 из 823 заявлений членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, поступивших в 2016 году, подготовлены отказы. irkobl.ru