Коррупционерам брать взятки все сложнее

Факторами, которыми могут пользоваться коррупционеры,Неблагонадёжные чиновники могут максимально затягивать время рассмотрения заявлений. Также в муниципалитетах проходит проверка и корректировка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления субсидий предпринимателям.Антикоррупционную экспертизу проводят во всех структурах областного Правительства. Так, например, в министерстве строительства, дорожного хозяйства провели экспертизу 109 нормативных правовых актов, виз документов был выявлен и исключён фактор, который могли бы использовать коррупционеры.В актах министерства лесного комплекса, определяющих порядок предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, избыточных процедур, усложняющих получение участков, не выявлено. Проведено 52 служебные проверки, их них 45 по фактам нарушения порядка предоставления государственных услуг. К дисциплинарной ответственности привлечнодолжностных лиц.Документы граждан, которые хотят получить земельные участки, и уже получили разрешения в муниципалитетах, проверяют в министерстве имущественных отношений. По 57 из 823 заявлений членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, поступивших в 2016 году, подготовлены отказы.